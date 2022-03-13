Bahar Candan, çırılçıplak pozuyla yine gündem olmayı başardı

Attığı her adım olay olan, son olarak da canlı yayında soyunup üstüne ayçiçek yağı döktüren Bahar Candan bu sefer de duştan paylaştığı çırılçıplak pozuyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

İşte Benim Stilim'e yarışmacı olarak katılan Bahar Candan o günden bugüne popülerliğini artırdı. Gerek absürd hareketleri gerek lüks yaşantısı gerekse olay pozlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan şimdilerde Seyhan Soylu'nun kanatları altında, Al Sana Haber programında yorumculuk yapıyor. Ayçiçek yağına yapılan zammı az bulduğunu söyleyerek canlı yayında başından aşağı sıvı yağ döken Bahar Candan son olarak da duştan çıplak pozunu paylaşınca büyük tepki aldı.