Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsanelerinden Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'de yaşamını yitirdi. Osman Alkan'ın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
