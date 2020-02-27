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  3. 27 Şubat 2020 10:26

Bergüzar Korel: Sana bedduanın en büyüğünü ediyorum

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan hayvan katliamlarına çok sert tepki gösterdi.

Bergüzar Korel: Sana bedduanın en büyüğünü ediyorum
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Muğla'da sahipli ve sahipsiz hayvanların zehirlenerek öldürülmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son zamanlarda ablasıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından hayvanların katledilmesine ateş püskürdü.

"ALLAH'IM BU CANLARA ÇEKTİRDİĞİNİZİN CEZASINI VERSİN"
Muğla'nın Bodrum ilçesinin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesinde, son iki ayda otuza yakın kedi ve köpeğin zehirlenmesi ve dün de 3 sahipli köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında sosyal medyada tepki yağdı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel ise yaşanan katliama sessiz kalamadı.  Korel, sokak köpeğinin görüntüsü paylaşarak "Bunu yapana ne söyleyeyim? Allah'ım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!" dedi.

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