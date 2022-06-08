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Bergüzar Korel'den doğum videoları çeken Mükremin Gezgin'e sert tepki!

Bergüzar Korel'den doğum videoları çeken Mükremin Gezgin'e sert tepki!

Bergüzar Korel, doğum yaptığını iddia edip kucağında bebekle poz veren sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’e sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Bir süredir sosyal medya hesabından "hamileyim" paylaşımlarında bulunan sosyal medya fenomeni diye adlandırılan Mükremin Gezgin'in, bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını iddia etmesi gündem oldu.

Trans fenomen Mükremin Gezgin'in doğum videosu tartışma yarattı! "Hastane nasıl izin verdi?"
Olaya bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel’den geldi:

"BELLİ Kİ YENİ DOĞAN"
“Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor!

"TAKİPÇİ DELİSİ OLMUŞSUNUZ"
Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya.”

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

 

Etiketler Bergüzar Korel mükremin
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