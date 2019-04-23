Beşiktaşlı futbolcudan Dilan Çiçek Deniz'e: 'Güçlüyüm, zenginim...''

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile ocak ayında görüşmeye başlamıştı.

İlk kez Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin, mutluluğu kısa sürdü.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Deniz'e yeni bir talip çıktı.

"ÇOK GÜÇLÜYÜM, ÇOK ZENGİNİM VE KANADALIYIM"

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programındaki habere göre; geçtiğimiz sene devre arasında siyah beyazlı kadroya katılan Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı.

İşte Çukur'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi