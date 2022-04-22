Bomba iddia: Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu Serra Arıtürk ile imam nikahı kıyıp...

Kadir Doğulu'nun 'Aşkın Tarifi' adlı dizideki başrol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı ve hatta Arıtürk'ün hamile olduğu iddia edildi.

Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi adlı dizideki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile hakkında çıkan iddialar yeniden alevlendi. 2016 yılında Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı ve o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Serra Arıtürk hakkında yeni bir söylenti daha dolaşmaya başladı.

Sosyal medyada Felaket Tellalı lakabıyla bilinen Onur Akay, Kadir Doğulu'nun evli olmasına rağmen rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığını iddia etti. Akay, "Kulislerde olan iddia, konuşuluyor. Benim kulağıma geldi" ifadelerini kullanırken kaynağının ise ünlü çifte çok yakın bir oyuncu olduğunu belirtti.

HAMİLELİK İDDİASI

Onur Akay, konu hakkında duyduğu iddiaları açıklarken, dizi çekimleri esnasında imam nikahı kıydıklarını ve ikilinin Urla'da bir evde buluştuklarını ifade etti.

İddiaya göre; Serra Arıtürk'ün ailesinin Urla'da yaşadığı bilinirken, çevreden duyulan söylentiler arasında hamile olduğunun da yer aldığı öğrenildi.

BAKIN NE DEDİ

Serra Arıtürk ve Neslihan Atagül, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Kadir Doğulu ise sorular üzerine "O haberi çıkarana sorun. Allah yardımcısı olsun onun" dedi.