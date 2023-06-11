Boris Johnson vekillikten istifa etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson (58), koronavirüs kısıtlamalarının olduğu dönemde başbakanlık konutunda düzenlenen partilerle ilgili olarak hazırlanan raporun ortaya çıkmasının ardından milletvekilliğinden istifa etti.

Johnson açıklamasında, “Bir avuç insan tarafından, iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadan ve bırakın daha geniş seçmen kitlesini, Muhafazakâr Parti üyelerinin bile onayı olmadan görevden alınmaya zorlanıyorum” dedi. 2022 yılının temmuz ayında başbakanlık görevinden ve Muhafazakâr Parti liderliğinden Istifa eden Boris Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından büyük eleştiri almıştı.