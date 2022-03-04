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Burcu Kıratlı gizemli erkek arkadaşıyla sobelendi

Burcu Kıratlı gizemli erkek arkadaşıyla sobelendi

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Kıratlı, önceki akşam gizemli bir erkekle görüntülendi. Mekanda eğlenen ikili, gecenin sonunda Kıratlı'nın evine girdi.

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Mekanda yanındaki gizemli erkekle samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Mekanın önünde basın mensuplarının olduğu duyan ikili, araya basın çalışanlarını dahil etti ancak başarılı olamadı.

SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER
Söylemezsem Olmaz'ın ulaştığı Mekanda şarkılara birbirlerine sarılarak eşlik eden Kıratlı ve gizemli arkadaşı, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Mekandan çıkarken kapının önünde basın mensuplarını olduğu gören Kıratlı, güvenlik görevlilerini devreye sokarak görüntü alınmamasını istedi.

BURCU KIRATLI'NIN EVİNE GİRDİLER
Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.

ARKADAŞIYLA VİDEO YAYINLADI
Bugün Instagram hesabından "Arkadaşım" diyerek tanıttığı Levent isimli arkadaşıyla bir videosunu paylaşan Kıratlı, sabaha kadar senaryo üzerine çalıştıklarını söyledi.

Etiketler sinan akçıl burcu kıratlı
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