  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Canlı yayına damga vuran isimler: Reza Zarrab'ı ABD'de kimler ziyaret etti ?

Canlı yayına damga vuran isimler: Reza Zarrab'ı ABD'de kimler ziyaret etti ?

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz'da konuşan Seren Serengil, bazı sanatçıların ABD’de yargılanan Reza Zarrab‘ı ziyaret ettiğini söyledi. Serengil, “Yavaş yavaş onların adını da söyleyeceğim.” dedi.

Beyaz TV’de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında ABD’de yargılanan Reza Zarrab ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Programda Hadise’nin Reza Zarrab’la görüştüğü öne sürüldü. Programda konuşulan iddiaya İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlanarak cevap verdi.

İbrahim Tatlıses programın yayınlandığı esnada Seren Serengil’i arayarak haberlerin tamamen yalan olduğunu söyledi. Tatlıses’le konuştuktan sonra konuyla ilgili herkese açıklama yapan Seren Serengil, “İbrahim Tatlıses, Reza’yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını falan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza’nın ne Hadise’yle, ne Ebru’yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

HANGİ SANATÇILAR ABD’YE GİTTİ?

Tatlıses’in ifadelerini aktaran Serengil önemli bir iddiayı da dillendirdi. Serengil, Zarrab’ın Türkiye’ye gelemediğini, bundan dolayı da çok sayıda sanatçının ABD’ye giderek onu ziyaret ettiğini söyledi.

Etiketler reza zarrab seren serengil abd ziyaret ünlüler ziyarete giden ünlüler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Zarardan banka sorumlu
Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde
Sıcaklıklar artıyor, Çarşamba'ya dikkat! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
A Milliler Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu
Simge sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı geçti!
Cep telefonlu sapıkların cezası belli oldu
Mavi Vatan'ın yeni bekçisi Sancar testi geçti
Ece Seçkin İstanbul'u salladı
Türkiye'nin pek çok şehrinden görülen ''gizemli'' ışıklar paniğe yol açtı
Dolar yeni haftaya yeni bir rekorla başladı