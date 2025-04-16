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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonundan ilk fragman geldi

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Son yerel seçimlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman izleyiciyle buluştu.

Eski adı BluTV olan Max Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Amirimden yeni fragman var! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezonuyla yakında sadece Max'te” ifadelerine yer verildi.

Ankara Etimesgut’ta 8 Şubat 2025’te sete çıkan dizi, yeni sezonuyla merakla bekleniyor. Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği proje, bu sezon bir ilke de imza atıyor. Dünya dizi tarihinde ilk kez bir belediye başkanı, mesai saatleri dışında ve izin günlerinde oyunculuk yaparak diziye katkı sağlıyor.

Öte yandan Max Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından diziye ait kısa bir kesit paylaşıldı:

Behzat Ç. evrenine özgü karanlık atmosferi ve toplumsal meseleleri ele alan anlatımıyla dikkat çeken "Çekiç ve Gül", yeni sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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Etiketler Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi behzat ç. fragman
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