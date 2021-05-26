  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

Cem Yılmaz'dan Çağan Irmak'a film önerisi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçerek, yönetmen ve senarist Çağan Irmak'a esprili bir şekilde film önerdi.

Erşan Kuner adlı dizisini Netflix'te sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ile fotoğrafını paylaşarak, Çağan Irmak'a çağrıda bulundu.

Instagram paylaşımına esprili bir not düşen Cem Yılmaz, "Abim ve ben... Film önerisi..." mesajıyla, 'Babam ve Oğlum'un yönetmenliğini yapan Irmak'ı etiketledi.

48 yaşındaki komedyenin gönderisi, kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Öte yandan Can Yılmaz'ın "Cem Yılmaz abim değil, kardeşim. 1968>1972" yazılı tişörtü de takipçilerini gülümsetti.

Etiketler cem yılmaz film çağan ırmak öneri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sedat Peker'in hedefindeki isim: ''Erdoğan bitti demeden bitmez''
Sosyal medya yıkılıyor: Nesrin Cavadzade'nin yatak sahnesi olay oldu
Bugün yaşanacak olan ''Süper Çiçek Kanlı Ay'', Türkiye'den izlenecek mi?
Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek''
Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı; bir yasak aşk rezaleti daha
Evlilik teklifini reddeden genç kadını öldürdü
Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından neden kapatıldı?
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den açıklama
Sedat Peker'den ''Defne Samyeli'' açıklaması: O kişi Defne Samyeli mi?
Erdoğan'dan Sedat Peker - Süleyman Soylu açıklaması