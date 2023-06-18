Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: ''Dayanamıyorum artık''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Yılmaz paylaşımında, ''Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine…'' ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine… Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git” yazılı bir fotoğrafı paylaşarak “Ne kadar da doğru” notunu düştü.