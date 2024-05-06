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Ceyda Düvenci'den canlı yayında dikkat çeken ifade: ''Erkekler ped taşımalı''

Ceyda Düvenci'den canlı yayında dikkat çeken ifade: ''Erkekler ped taşımalı''
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Ekranların güzel oyuncusu ve programcısı Ceyda Güvenci, katıldığı Youtube programında "ezber bozmaktan hoşlanırım" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı ve "şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun" dedi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini sonlandırmalarına rağmen sık sık bir araya gelerek anılıyor. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına katılarak yaptığı 'regl' yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

"Ezber bozmaktan hoşlanırım" diyen Düvenci, "Alışılmış yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve hayallerimin peşinden gitmeyi severim" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunarak, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler Ceyda Düvenci ped regl erkek çalışanlar çekmecede ped
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