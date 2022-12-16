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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Survivor'da!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Survivor'da!
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Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın oyuncularından Murat Eken'in de Survivor'a katılacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonda yarışacak olan Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in isimlerini açıklamıştı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın sevilen oyuncusu Murat Eken'in de Survivor'da yarışacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Acun Ilıcalı Berdan Mardini Ümit Erdim Murat Eken
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