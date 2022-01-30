Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri açıkladı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Posta Gazetesinden Oya Çınar’a verdiği röportajda oynamayacağı rolleri açıkladı.

Cüneyt Arkın, Posta gazetesinden Oya Çınar’a röportaj verdi. Usta oyuncu Fatma Girik’in vefatına değinen Arkın, “Çok yiğitti, çok başkaydı” ifadelerini kullandı.

Arkın kendisine sorulan “Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?” sorusuna “Genelde ‘hayır’ demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.” sözleriyle cevap verdi.

FATMA GİRİK’İN YERİ ÇOK AYRIYDI

En hayran olduğunuz oyuncu partneriniz kimdi sorusuna ise: “Hepsinin yeri ayrıydı ama Fatma Girik çok yiğitti, çok başkaydı. ‘Büyük Yemin’ filminde neredeyse kader ortağı olduk diyebilirim. Adana’da otel yok, aynı odada kaldık, çamaşırımızı yıkardı, yemeğimizi yapar verirdi. Türkan Şoray daha bir prensesti, mesafeliydi, Filiz tam bir hanımefendi. Hülya Koçyiğit de iyi arkadaştır her zaman.” sözleriyle duygusal bir cevap verdi.

“TABİİ Kİ MİLLİYETÇİYİM”

Adınızı Google’a yazınca sık sık “Türk milliyetçi kimliğiyle bilinen Cüneyt Arkın” ifadesine rastladım. Bu ifade sizi ne kadar anlatıyor? sorusunu: “Tabii ki milliyetçiyim. Nasıl olmam! Benim babam Kurtuluş Savaşı gazisi. Öyle bir babanın oğluyum ben. İstiklal Savaşı gibi bir savaşımız, olmuş. Kahramanlarımız var. Atatürk var ya Atatürk! Onun üzerine insan yok. Dehasının üzerine deha yok. Genel kültürü, siyasi ve askeri dehası… Ecdadımızı bilmeliyiz, tanımalıyız. Sahip çıkmalıyız.” sözleriyle açıkladı.