Defne Samyeli hakkında olay sözler: Kötü bir oyuncu

Kanal D ekranlarından yayımlanan Neler Oluyor Hayatta” programında Hakan Ural, Defne Samyeli’ni topa tuttu.

Hakan Ural, Defne Samyeli için bakın neler söyledi?

Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın sunuculuğunu üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” adlı programda, Hakan Ural, Defne Samyeli’nin tv100 ekranlarında yayımlanan Nokta programındaki açıklamalarını değerlendirdi.Ural açtı ağzını, yumdu gözünü...

Hakan Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu.



Ural, Defne Samyeli için ağır sözler kullandı. Samyeli'ne, "Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” sözlerini kullandı.

“Kötü bir yorumcu”

Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını söyledi. Ural, Samyeli'nin “kötü bir yorumcu” olduğunu kaydederek, sesinin çok kötü olduğunu kaydetti.

"Oyunculuğu baya amatör"

Samyeli’nin oyunculuk performansının ise baya amatör olduğunu sözlerine ekledi.

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48 yaşındaki Defne Samyeli şimdilerde Sol Yanım adlı dizide, Asena karakterini canlandırıyor.