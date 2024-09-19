  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Akalın Narin için Müge Anlı'ya çağrıda bulundu

Demet Akalın Narin için Müge Anlı'ya çağrıda bulundu

Demet Akalın Narin için Müge Anlı'ya çağrıda bulundu
Güncelleme:

Narin cinayetini işlememesi nedeniyle Müge Anlı'ya tepki gösteren Demet Akalın, bir kez daha aynı soruyu sorarak, takipçilerinin birinden gelen yorumlara da sert tepki gösterdi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin G. cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken hem vatandaşların hem de ünlülerin sosyal medyadaki tepkileri de devam ediyor. Sosyal medyada girdiği polemiklerle, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Demet Akalın, bu kez de Narin cinayeti üzerinden Müge Anlı'ya yüklendi.

Programlarında işlediği cinayet haberleriyle bilinen Müge Anlı'nın Narin cinayetini işlememesine tepki gösteren ve daha önce Anlı'ya "Neden Narin'i işlemiyorsun?" diye soran Demet Akalın, bir kez daha tepki gösterdi.

DEMET AKALIN BİR KEZ DAHA MÜGE ANLI'YA AYNI SORUYU SORDU

Demet Akalın yine Müge Anlı'ya "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun? Neden!" diye sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Abla Müge ne alaka koskoca teşkilatımız var. Polis teşkilatı. Eminim ellerinden gelinin fazlasını yapıyorlar" diye yanıt verdi. Akalın'ın takipçisine yanıtı ise net oldu:

"Ne alaka mı? Cinayet işliyor kadın işi bu. Farklı yerden bakıyor. Şu an bile 16 senelik cinayeti çözdü. Narin'in amcası Narin'i aradı kaç gün jandarmayla!"

Etiketler demet akalın müge anlı narin cinayeti narin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi
En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı Telsiz patlamalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi: Üretici firmadan ilk açıklama Telsiz patlamalarında ölü sayısı 20'ye yükseldi: Üretici firmadan ilk açıklama Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı 10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı 10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka