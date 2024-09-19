Demet Akalın Narin için Müge Anlı'ya çağrıda bulundu

Narin cinayetini işlememesi nedeniyle Müge Anlı'ya tepki gösteren Demet Akalın, bir kez daha aynı soruyu sorarak, takipçilerinin birinden gelen yorumlara da sert tepki gösterdi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin G. cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken hem vatandaşların hem de ünlülerin sosyal medyadaki tepkileri de devam ediyor. Sosyal medyada girdiği polemiklerle, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Demet Akalın, bu kez de Narin cinayeti üzerinden Müge Anlı'ya yüklendi.

Programlarında işlediği cinayet haberleriyle bilinen Müge Anlı'nın Narin cinayetini işlememesine tepki gösteren ve daha önce Anlı'ya "Neden Narin'i işlemiyorsun?" diye soran Demet Akalın, bir kez daha tepki gösterdi.

DEMET AKALIN BİR KEZ DAHA MÜGE ANLI'YA AYNI SORUYU SORDU

Demet Akalın yine Müge Anlı'ya "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun? Neden!" diye sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Abla Müge ne alaka koskoca teşkilatımız var. Polis teşkilatı. Eminim ellerinden gelinin fazlasını yapıyorlar" diye yanıt verdi. Akalın'ın takipçisine yanıtı ise net oldu:

"Ne alaka mı? Cinayet işliyor kadın işi bu. Farklı yerden bakıyor. Şu an bile 16 senelik cinayeti çözdü. Narin'in amcası Narin'i aradı kaç gün jandarmayla!"