Demet Akalın'dan Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili skandal iddialar!

Şarkıcı Demet Akalın, uzun süredir mali soruşturmalarla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akalın, Dilan Polat ile yakın olarak görüştüğü dönemde, Engin Polat'ın eşine fiziksel şiddet uyguladığını ve vücudunda morluklar gördüğünü iddia etti.

Lüks yaşantıları, ani yükselişleri ve haklarında yürütülen geniş çaplı mali soruşturmalarla uzun süredir Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında, bu kez magazin gündemini sarsacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

Demet Akalın, geçmişte yakın ilişki kurduğu Dilan Polat'ın evliliğine dair sessizliğini bozdu.

Mali Krizlerden Sonra Şiddet İddiası Gündemde

Polat çiftinin evliliği, kara para aklama iddiaları ve mal varlıklarına el konulması gibi hukuki süreçlerin yanı sıra zaman zaman ayrılık krizleriyle de anılıyordu. Bugüne kadar çiftin kendi açıklamalarıyla yalanlanan veya farklı şekillerde yanıtlanan bu kriz iddialarına, Demet Akalın'ın fiziksel şiddet içeren sözleri eklendi.

"Kolları ve Vücudu Mosmordu"

Geçmişte Dilan Polat ile sık sık bir araya gelen ve dönemin yakın tanıklarından biri olan Demet Akalın, Engin Polat hakkında ciddi suçlamalarda bulundu. Kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan iddialarını dile getiren Akalın, o dönem Dilan Polat'ın ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Demet Akalın, süreci şu sarsıcı sözlerle anlattı: "Benim görüştüğüm dönemlerde Engin onu dövüyordu. Kolları, vücudu mosmordu. Dayak yiyordu."

Akalın'ın bu açıklamaları, Polat çiftinin perde arkasındaki yaşantısına dair yeni soru işaretleri doğururken, şiddet iddialarına Engin veya Dilan Polat cephesinden nasıl bir yanıt geleceği magazin dünyasında merakla bekleniyor.