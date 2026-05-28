  4. İstanbul'da korkunç cinayet! Alacaklısını pencereden atarak öldürdü!

İstanbul Küçükçekmece'de borç meselesi yüzünden zorla alıkonulduğu iddia edilen 40 yaşındaki E.S., binanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan ve cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, "ayağı kaydı" savunması yapsa da adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde yaşanan şüpheli ölüm olayı, asayiş ekiplerini harekete geçirdi.

22 Mayıs gecesi saat 23.40 sıralarında bir binadan yüksekten düşerek ağır yaralanan 40 yaşındaki E.S., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü titiz soruşturma, olayın basit bir düşme vakası olmayabileceğini ortaya çıkardı.

Borç Yüzünden Zorla Alıkonulma Şüphesi

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve polis ekiplerinin istihbarat çalışmaları, E.S.'nin borç meselesi nedeniyle söz konusu dairede zorla tutulduğu şüphesini güçlendirdi. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay anında E.S. ile aynı evde bulunduğu tespit edilen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. isimli 4 şüpheliyi hızla gözaltına aldı.

"Ayağı Kayıp Düştü" Savunması

Emniyette çapraz sorguya alınan şüphelilerin, cinayet iddialarını kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Şüpheliler verdikleri ifadelerde, E.S. ile borç tahsilatı üzerine konuştuklarını, bu esnada E.S.'nin dengesini kaybederek pencereden aşağı düştüğünü öne sürdü. Ancak olay yerindeki bulgular ve zorla alıkoyma iddiaları üzerine emniyet güçleri tahkikatı cinayet şüphesi yönünde genişletti.

Şüpheliler Hakim Karşısında

Emniyetteki sorgu ve yasal prosedürleri tamamlanan 4 şüpheli, haklarındaki ağır iddialarla ilgili hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi. Yetkililer, olayın bir cinayet mi yoksa kaza mı olduğunun detaylı incelemeler ve adli tıp raporu sonucunda kesinleşeceğini belirtti.

DHA

küçükçekmece istanbul borç cinayeti pencereden düşme şüpheli ölüm
