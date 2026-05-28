Mansur Yavaş'ın CHP'deki sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı

CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' geriliminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geri planda kalması tartışma yaratmıştı. Gazeteci Can Özçelik'in Yavaş'a yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu ile temas kurmayan Yavaş'ın tüm adımları Özgür Özel'in bilgisi ve onayı dahilinde atılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde suların durulmadığı şu günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın izlediği strateji netleşmeye başladı.

Alınan "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezine polis girmesiyle zirveye tırmanan krizde, Yavaş'ın geri planda kalarak sessizliğini koruması çeşitli eleştirilere neden olmuştu.

Eleştirilerin Hedefindeki Yavaş'tan Taktiksel Adım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında karşılıklı sert açıklamalarla büyüyen tartışmalar sürerken, gözler başkente çevrilmişti. Yavaş'ın genel merkeze gitmemesi ve tartışmaların aktif bir tarafı olmaması parti tabanında sorgulanmış, sosyal medyada da yoğun şekilde eleştirilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni detaylar, perde arkasında çok farklı bir denge olduğunu gösteriyor.

"Tüm Hamleler Özgür Özel'in Bilgisi Dahilinde"

Konuya ilişkin en dikkat çekici kulis bilgisi gazeteci Can Özçelik'ten geldi. Özçelik'in bizzat Mansur Yavaş'a yakın kaynaklardan aldığı ve teyit ettiği bilgilere göre; Yavaş, bu süreç boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde temas kurmadı. Aksine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı veya bilerek atmadığı tüm adımlar, Özgür Özel ile kurulan güçlü bir iletişim ağı ve koordinasyon dahilinde gerçekleşti.

"Özel, Yavaş'ın Yıpratılmasını İstemiyor"

Meclis'e gidip genel merkeze uğramaması ve direnişin merkezinde yer almaması yönündeki tepkilerin de aslında Genel Merkez ile birlikte alınan ortak bir kararın sonucu olduğu vurgulanıyor. Kaynaklara göre Özgür Özel, partisinin en güçlü ve kazanma potansiyeli en yüksek adaylarından biri olan Mansur Yavaş'ı bu iç çekişmelerin dışında tutarak siyaseten yıpranmasını engellemeyi hedefliyor.