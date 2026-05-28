  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş'ın CHP'deki sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı

Mansur Yavaş'ın CHP'deki sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı

Mansur Yavaş'ın CHP'deki sessizliğinin perde arkası ortaya çıktı
Güncelleme:

CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' geriliminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geri planda kalması tartışma yaratmıştı. Gazeteci Can Özçelik'in Yavaş'a yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu ile temas kurmayan Yavaş'ın tüm adımları Özgür Özel'in bilgisi ve onayı dahilinde atılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde suların durulmadığı şu günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın izlediği strateji netleşmeye başladı.

Alınan "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezine polis girmesiyle zirveye tırmanan krizde, Yavaş'ın geri planda kalarak sessizliğini koruması çeşitli eleştirilere neden olmuştu. 

Eleştirilerin Hedefindeki Yavaş'tan Taktiksel Adım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında karşılıklı sert açıklamalarla büyüyen tartışmalar sürerken, gözler başkente çevrilmişti. Yavaş'ın genel merkeze gitmemesi ve tartışmaların aktif bir tarafı olmaması parti tabanında sorgulanmış, sosyal medyada da yoğun şekilde eleştirilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni detaylar, perde arkasında çok farklı bir denge olduğunu gösteriyor.

"Tüm Hamleler Özgür Özel'in Bilgisi Dahilinde"

Konuya ilişkin en dikkat çekici kulis bilgisi gazeteci Can Özçelik'ten geldi. Özçelik'in bizzat Mansur Yavaş'a yakın kaynaklardan aldığı ve teyit ettiği bilgilere göre; Yavaş, bu süreç boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde temas kurmadı. Aksine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı veya bilerek atmadığı tüm adımlar, Özgür Özel ile kurulan güçlü bir iletişim ağı ve koordinasyon dahilinde gerçekleşti.

"Özel, Yavaş'ın Yıpratılmasını İstemiyor"

Meclis'e gidip genel merkeze uğramaması ve direnişin merkezinde yer almaması yönündeki tepkilerin de aslında Genel Merkez ile birlikte alınan ortak bir kararın sonucu olduğu vurgulanıyor. Kaynaklara göre Özgür Özel, partisinin en güçlü ve kazanma potansiyeli en yüksek adaylarından biri olan Mansur Yavaş'ı bu iç çekişmelerin dışında tutarak siyaseten yıpranmasını engellemeyi hedefliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
CHP önünde şoke eden manzara: Araçlar satışa çıktı, üzerine ''haram'' yazıldı!
Dayısını döve döve öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı!
Dayısını döve döve öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı!
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş
Define avcılarının mahsur kaldığı mağarada mucize kurtuluş
2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek
2,5 saatlik seyahat süresi 36 dakikaya inecek
60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu
60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Hayat kurtaran mobil uygulama bir haftada rekor kırdı
Hayat kurtaran mobil uygulama bir haftada rekor kırdı
İstanbul'da sokaklar mezbahaya döndü! Kural tanımayanlara ceza yağdı
İstanbul'da sokaklar mezbahaya döndü! Kural tanımayanlara ceza yağdı
Tatilcilere kötü haber: Güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak
Tatilcilere kötü haber: Güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş özgür özel CHP mutlak butlan mutlak butlan kararı kemal kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kapadokya'da turistik hava aracı motor arızasıyla zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı var! Kapadokya'da turistik hava aracı motor arızasıyla zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı var! UEFA Konferans Ligi Şampiyonu Crystal Palace! Rayo Vallecano'yu 1-0 devirdi... UEFA Konferans Ligi Şampiyonu Crystal Palace! Rayo Vallecano'yu 1-0 devirdi... İsrail ne bayram dedi, ne de ateşkes tanıdı! Gazze'ye kanlı saldırı; çok sayıda ölü ve yaralı var! İsrail ne bayram dedi, ne de ateşkes tanıdı! Gazze'ye kanlı saldırı; çok sayıda ölü ve yaralı var! Öğretmeninden ''çok acım'' diyerek harçlık isteyen minik baba dayağı! Öğretmeninden ''çok acım'' diyerek harçlık isteyen minik baba dayağı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Cezaevinden hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var! Cezaevinden hastanede dehşet saçtı! 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı var! Kütahya'da sabaha karşı peşpeşe 2 deprem birden! Vatandaş sokakta sabahladı Kütahya'da sabaha karşı peşpeşe 2 deprem birden! Vatandaş sokakta sabahladı İstanbul'da korkunç cinayet! Alacaklısını pencereden atarak öldürdü! İstanbul'da korkunç cinayet! Alacaklısını pencereden atarak öldürdü!