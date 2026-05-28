Öğretmeninden ''çok acım'' diyerek harçlık isteyen minik baba dayağı!

Manisa'da maddi imkansızlıklar nedeniyle öğretmeninden harçlık isteyen 12 yaşındaki bir çocuk babası tarafından darp edildi. Olayın ardından devlet korumasına alınan çocuğun yaşadıkları, derinleşen yoksulluğu gözler önüne serdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan yürek burkan olay, Türkiye'deki ekonomik krizin çocuklar üzerindeki sarsıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet gazetesinden Ece İçmez'in haberine göre, maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulda aç kalan ve karnını doyurabilmek için öğretmeninden harçlık istemek zorunda kalan 12 yaşındaki R.B.D., durumu öğrenen babası S.D. tarafından şiddete maruz kaldı.

Anne Şikayetçi Oldu, Çocuk Devlet Korumasında

Olayın ortaya çıkmasının ardından anne, çocuğu için hastaneden darp raporu alarak emniyet güçlerine şikayette bulundu. Yapılan adli ve idari incelemelerin ardından, şiddet gören 12 yaşındaki öğrenci acilen devlet korumasına alındı. Manisa merkezli bu gelişme, bölge halkında büyük üzüntü ve tepki yarattı.

"Bu Ülke Adına Büyük Bir Utanç"

Yaşanan şiddet ve yoksulluk sarmalının ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Bir çocuğun okula aç gitmesinin ve teneffüste karnını doyurabilmek için öğretmeninden para istemek zorunda kalmasının ülke adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirten Nazlıaka, geçim krizinin sadece çocukları değil, eğitim emekçilerini de derinden etkilediğinin altını çizdi.

Eğitim-İş: "Okulda Aç Kalmamak Devletin Asli Görevidir"

Eğitim-İş 3'nolu Şube Başkanı Barış Düdü ise, meselenin sadece bireysel bir öfke patlaması olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Derinleşen ekonomik krizin çocukların temel beslenme haklarını ellerinden aldığını ifade eden Düdü, "Bugün birçok öğretmen kendi maaşından artırdığı parayla öğrencisinin beslenmesini karşılıyorsa, burada kamusal sorumluluk tartışılmalıdır. Bir çocuğun okulda aç kalmaması devletin asli görevidir" diyerek yetkililere seslendi.

