Ahmet Nur Çebi'den sürpriz hamle! Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alıyor!

TFF 3. Lig'de mücadele eden ve 1 milyar TL borcu bulunan İzmir'in köklü kulübü Altay'da şirketleşme süreci hız kazanıyor. Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulübü devralmak için 6 Haziran'da İzmir'de Altay Başkanı Sinan Kanlı ile masaya oturacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig’e düşen ve tarihinin en zor günlerini geçiren İzmir'in asırlık çınarı Altay'da, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren çok çarpıcı bir gelişme yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulübü şirketleştirme hedefi doğrultusunda eski Beşiktaş Başkanı ve ünlü iş insanı Ahmet Nur Çebi ile resmi temaslar yeniden başladı.

6 Haziran'da İzmir'de Kritik Şirketleşme Zirvesi

29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen kongrede Altay yönetimine şirketleşme yetkisi verilmiş ancak uygun bir yatırımcı bulunamadığı için süreç tıkanmıştı. Bu belirsizliğin ardından, daha önce de İzmir ekibiyle adı anılan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden devreye girdiği öğrenildi. Gelen son dakika bilgilerine göre; Çebi, 6 Haziran tarihinde İzmir’e giderek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile yüz yüze kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Bu zirvede kulübün mevcut mali tablosu ve devir işlemlerine dair olasılıklar masaya yatırılacak.

1 Milyar TL'lik Borç Yükü ve Yeni Yönetim Formülü

Altay'ın önündeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen ve geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklanan 1 Milyar TL'lik devasa borç, bu devir görüşmesinin en önemli gündem maddesi olacak.

Öte yandan, kulüp içerisinde farklı hazırlıklar da sürüyor. Dev zirve öncesinde yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın, maddi gücü yüksek dört önemli İzmirli iş insanını yeni yönetim kurulunda yer almaları için ikna ettiği belirtiliyor. Bu hamlenin, Ahmet Nur Çebi ile yapılacak görüşmelerde Altay yönetiminin elini güçlendirecek stratejik bir adım olduğu spor kulislerinde konuşuluyor.

DHA / İHA