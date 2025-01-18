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Demet Akalın'dan ''Reza Zarrab'' isyanı

Demet Akalın'dan ''Reza Zarrab'' isyanı
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Reza Zarrab'ın Miami'deki düğününe katıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de dünyaevine girdi. Üç gün sürecek olan 150 kişilik düğün için Demet Akalın'ın da Miami'ye gittiği iddia edilmişti. Ünlü popçu iddiaları yalanladı.

Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddia edilen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim düğünde falan değildim! Aa çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Reza Zarrab'ın Miami'deki düğününe katıldığı iddialarına tepki gösterdi.

 

Etiketler demet akalın reza zarrab düğün
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