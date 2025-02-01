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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirdi. Cama çarpan Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler oluştu.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, karanlıkta fark etmediği cama çarparak yaralandı. Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler oluştuğu öğrenildi.

Demet Akalın sosyal medya hesabından eşinin talihsiz bir kaza geçirdiğini "Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu" sözleriyle duyurdu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirdi. Cama çarpan Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler oluştu.

Etiketler demet akalın okan kurt cam kaza
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