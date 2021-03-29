Demet Evgar'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı!

Demet Evgar, bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı. Ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü.

Ünlü oyuncu Demet Evgar, hastalık haberiyle hayranlarını korkuttu. Evgar, Nişantaşı’nda gittiği kuaförde aniden rahatsızlandı. Hürriyet’in haberine göre, kuafördeki çalışanlar tarafından yakındaki hastaneye götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı. Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.