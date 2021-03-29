  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Evgar'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı!

Demet Evgar'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı!

Demet Evgar, bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı. Ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü.

Ünlü oyuncu Demet Evgar, hastalık haberiyle hayranlarını korkuttu. Evgar, Nişantaşı’nda gittiği kuaförde aniden rahatsızlandı. Hürriyet’in haberine göre, kuafördeki çalışanlar tarafından yakındaki hastaneye götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı. Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.

Etiketler demet evgar hastane hastaneye kaldırıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Lebaleb kongreye katılan vekil koronavirüse yakalandı
AK Partili Özlem Zengin Ülke TV'den kovuldu mu?
Yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Canlı yayında olay itiraf: ''Konferans salonunun tuvaletinde ilişkiye girdik''
Doktorlar açıkladı! Karadeniz'deki vaka artışının iki nedeni
Kabine toplantısı öncesi yasak sinyali! ''Sert tedbirler'' geliyor
Zehra Çilingiroğlu'nun son hali şaşırttı!