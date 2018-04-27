Deniz Seki hakkında bomba iddia

Evlilik planları yaptığı Faruk Salman ile yolları ayrılan şarkıcı Deniz Seki gönlünü Murat Karabova'ya kaptırdı. Murat Karabova aylardır peşinde olduğu Deniz Seki'nin gönlünü çaldı.

Karabova'nın ilgisine kayıtsız kalmayan Seki, iş adamıyla aşk yaşamaya başladı. Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.



GÖNLÜNÜ MURAT KARABOVA'YA KAPTIRDI

Evlilik planları yaptığı Faruk Salman ile yolları ayrılan şarkıcı Deniz Seki gönlünü Murat Karabova'ya kaptırdı.

AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Murat Karabova aylardır peşinde olduğu Deniz Seki'nin gönlünü çaldı. Karabova'nın ilgisine kayıtsız kalmayan Seki, iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.

BÜYÜK JESTLER YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.

BİR DÖNEM SEDA SAYAN'LA AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İşadamı Murat Karabova'nın bir dönem Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.