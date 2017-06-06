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  3. 06 Haziran 2017 13:56

Deniz Seki O Ses Türkiye jürisi mi olacak ?

Cezaevinden dün tahliye edilen Deniz Seki'nin O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna aday gösterildiği konuşuluyor.

Deniz Seki O Ses Türkiye jürisi mi olacak ?
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Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2009 yılında 7,5 ay, 2014 yılından beri de 2 yıl 6,5 ay hapis yayan Deniz Seki, sonunda kesinleşen cezasını yatıp özgürlüğüne kavuştu. Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'la yapacağı 10 günlük tatilinin ardından çalışma hayatına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ay sonunda İskender Paydaş'ın aranjörlüğünde 2 şarkılık single çıkarma planı olan Deniz Seki, ayrıca 1 milyon 200 TL'ye Kıbrıs Savoy Otel'le 3 konserlik anlaşma yaptı. Ünlü sanatçı, hem Ramazan, hem de Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşacak. Ayrıca 5 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Deniz Seki, sonbaharda sürpriz bir TV projesinde görev alacak.

O SES'E Mİ GELİYOR?
Medyatava'nın haberine göre; Ünlü şarkıcının adının "O Ses Türkiye'nin jüri adayları arasında da geçtiği ancak bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı konuşuluyor.  Dün akşam ünlü şarkıcı için konakladığı otelin kral dairesinde yakın dostları Gülben Ergen ile Demet Akalın özel bir parti düzenledi. Rengarenk süslemeler, kokteyller, özel dekorlar ve birbirinden lezzetli pastaları karşısında gören Deniz Seki gözyaşlarını tutamadı. Sanatçının özgürlük partisine Demet Akalın ve Gülben Ergen'in yanı sıra Nükhet Duru, Metin Arolat, İskender Paydaş ve Armağan Çağlayan gibi yakın dostları katıldı. Öte yandan Deniz Seki için menajeri Özgür Aras, şu günlerde içinde güvenlik, fotoğrafçı gibi çalışanlardan oluşan özel bir yeni ekip kuruyor.

Medyatava

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