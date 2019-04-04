Vatandaş kendini sokağa attı ! Denizli'de deprem
Vatandaş kendini sokağa attı ! Denizli'de deprem
Pentagon'dan Türkiye için yeni F-35 açıklaması
Pentagon'dan Türkiye için yeni F-35 açıklaması
AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek !
AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek !
Yüksek Seçim Kurulu'ndan 5 yılda iki farklı karar !
Yüksek Seçim Kurulu'ndan 5 yılda iki farklı karar !
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
CHP’den YSK’ya ve başkan Sadi Güven'e suç duyurusu
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İşte yerel seçimlerde oyunu en fazla artıran 10 belediye başkanı
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat ! 26 saat boyunca bu yollar trafiğe kapanacak
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 04 Nisan 2019 16:41

Deren Talu'dan Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından annesinin sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Deren Talu'dan Cem Yılmaz paylaşımı
A+ A-

Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçen gün komedyenin gösterisini izlemeye gitti.

Annesinin Cem Yılmaz’la olan ilişkisi hakkında pek fazla yorum yapmayan Deren, geride bıraktığımız gece ünlü komedyenin gösterisindeydi.

Deren Talu gösteri sırasında çektiği bir kareyi Instagram'ın hikaye bölümünden (Instastory) alkış emojisi koyarak paylaştı.

Daha önce yapılan haberlerde Yılmaz'ın üzerinde çalıştığı yeni filminde Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu'ya rol verdiği iddia edilmişti.

deren talu , cem yılmaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM