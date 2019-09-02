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  3. 02 Eylül 2019 10:00

Derya Uluğ sahnede yuhalandı

İstanbul Küçükçekmece'de konser veren şarkıcı Derya Uluğ, sahneye geç bir saatte çıktığı için izleyicinin tepkisini çekti. Hayranları ünlü şarkıcıyı protesto etti.

Derya Uluğ sahnede yuhalandı
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Genç şarkıcı Derya Uluğ, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da konser verdi. Konsere bir saatte fazla geç çıkan şarkıcı, yuhalanarak protesto edildi.

HATASINI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTI
Bilal Özcan'ın haberine göre; Tiyatro'daki konsere 21.00 da çıkması beklenen Derya Uluğ saat 22.00'yi geçmesine rağmen çıkmayınca konser alanındakiler ünlü şarkıcı yuhalamaya başladı. Derya Uluğ, saat 22.30'a doğru sahneye çıkınca protestolar durdu. Derya Uluğ, "Gerekirse 01.00'e kadar şarkı söyleyeceğim" dedi.

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