''Dört kişiyle imam nikahı kıydım'' diyen Sinan Akçıl'dan yeni açıklama

Katıldığı Youtube programında dört kişiyle imam nikahını kıydığını söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Danla Bilic’in Youtube kanalında yaptığı ‘imam nikahı’ açıklamasıyla gündeme oturdu. Programda, imam nikahını çok sevdiğini ve dört kez evlilik yaptığını söyleyen Akçıl, “İmam nikahı bağımlılığı nedir? sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce ‘Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim’ dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. ‘boş ol’ diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere ‘Boş ol’ demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?”

Videonun sosyal medyada sosyal medyada yayılmasıyla gelen tepkiler üzerine Sinan Akçıl’dan açıklama geldi.

Şarkıcı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere tüm hayatım boyunca toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yasamayı tercih ettiği yol kendine aittir” ifadelerini kullandı.