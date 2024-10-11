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Duman’dan yeni şarkı

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Duman, beş şarkıdan oluşan ‘Kamikaze’ adında yeni bir albüm yayınladı. Şarkılardan birinin adı ‘Gazze’de’.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas 2013’teki ‘Darmaduman’ albümünden beri ayrı ayrı tekliler ve albümler yayınlıyordu.

Grup haziranda ‘Nerde Benim Kafam’ ve ‘Kufi’ şarkılarını yayınlamıştı.

Dün gece yayınlanan ‘Kamikaze’deki beş şarkıdan biri adıyla ilgi uyandırdı.

‘Gazze’de’ adlı şarkı, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sırasındaki ‘vahşet’e ve kaybedilen yaşamlara dikkat çekiyor.

Şarkının sözleri şu şekilde:

“Akıl ermez şu garip vahşete
İnsanlık ölmüş bugün Gazze’de
Yürek dayanmaz, durup izleme
Çocuğunu gömmüş demin Gazze’de

Yok, geri dönemez
Hiçbir güç tutamaz

Nasıl bakarsın o minik gözlere?
Yetim kalmış demin Gazze’de
Göz kararmış, kul delirmiş
Tanrı nerede bugün Gazze’de?

Hayaller peşinde, en güzel yaşında
Ölümüne doğru koşuyormuş ayazda
Umutlar tükenmiş, çengiler bilenmiş
Arada bir doğru konuşursak alınma“

 

Etiketler Kaan Tangöze Batuhan Mutlugil Ari Barokas gazze duman yeni şarkı
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