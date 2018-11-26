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  3. 26 Kasım 2018 10:00

Dün akşamki O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

O Ses Türkiye yarışmasının Pazar akşamı ekrana gelen 16. yeni bölümünde sahneye çıkan Kerem Özdemir, Acun Ilıcalı'ya ulaşmak için uğraşırken güvenlikçilerle yaşadığı komik olayı anlattı.

Dün akşamki O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu
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Acun Ilıcalı'nun sunduğu, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye 25 Kasım Pazar akşamı yayınlanan 16. yeni bölümünde ekrana geldi. O Ses Türkiye'ye Elazığ'dan katılan Kerem Özdemir, yaşadığı ilginç olayı jüri ve seyircilerle paylaştı.

Acun Ilıcalı ile konuşmak istediğini ve Elazığ'dan geldiğini belirten Kerem Özdemir, ne yapıp edip sonunda Ilıcalı'ya ulaştığını ve onunla konuştuğunu söyledi. Kerem Özdemir'in Acun Ilıcalı ile konuşmak için yaşadığı macera seyirciler tarafından ilgiyle dinlendi. Kerem Özdemir sözlerini sonunda 'İnat ettiğim ve yapmak istediği herşeyi elimden geldiğince yapmaya çalıştım' dedi.

Jüri üyelerinden Hadise ve Seda Sayan'ı döndürmeyi başaran Kerem Özdemir, Seda Sayan'ın takımına katıldı.


 

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