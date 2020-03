Ebru Polat fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. İnsanların tedbir amaçlı kullandığı kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerin de fiyatı zamlandı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat da bu artışa sessiz kalamadı.

"TERBİYESİZ, AHLAKSIZLAR"

Şarkıcılığın yanı sıra bir kozmetik firması olan ve her daim dobralığıyla tanınan Ebru Polat, marketlerde ve eczanelerde ürünlerin fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak sitem etti. Polat, yayınladığı videosunda "Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar... Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunları yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya... İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz? Bazı eczanelerde öyle... Bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler" dedi.

ZABITALAR DENETİM YAPMAYA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Koronavirüs vakası sonrası fiyat artışları nedeniyle 222 iş yerinde denetim yaptı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

EBRU POLAT KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Ebru Polat, 1 Haziran 1983 tarihinde dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar aldı ve müzik kariyerine başladı.

Müzik kariyeri için Londra'yı seçen Ebru Polat, Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra da ilk albümü olan Çetin Ceviz'i piyasaya çıkarttı. İlk albümü ardından "Çok Geç" albümünü sevenleri ile buluşturan güzel şarkıcı, 2009 yılında da Kalp Ayazı'nı çıkarttı. Ebru Polat'ın müzik kariyerinin yanı sıra bir organizasyon bir de kozmetik firması var.