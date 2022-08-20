Ebru Polat Okan Buruk paylaşımını görünce şoke oldu
Ssyal medyadaki fan sayfasında yapılan Okan Buruk paylaşımını gören Ebru Polat çileden çıkardı.
Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sosyal medyada gündem oldu.
Okan Buruk gündemdeyken ilginç bir olay yaşandı. Okan Buruk'un fotoğrafına Ebru Polat ismiyle küfürlü yorum yapıldı.
Polat'ın paylaşımında "Bu a... çocuğuyla olmayacağını söyledim" deniyordu. Bu paylaşımı gören ünlü şarkıcı şoke oldu ve şu sözlerle isyan etti:
"Facebook fan sayfama kim girip bunu yazdıysa kim olursa olsun yasal işlem başlatıyorum. Terbiyesizliğe bak!"
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