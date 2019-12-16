Ebru Polat'tan olay olacak Can Yaman itirafı

Programın başında Can Yaman'ın sorulduğu şarkıcı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İlkay Buharalı'nın, Can Yaman'ın İtalya'daki fotoğrafına yorum yaptığını hatırlattığı Ebru Polat, hemen ne düşündüğünü söyledi.

"Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı, neden vazgeçtiğini de söyledi. Can Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulan Polat, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" sözleriyle düşünlerini paylaştı.

Güzel şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.

Ebru Polat'ın yaptığı yorum uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Can Yaman ise İtalya'nın ardından Yunanistan ve İspanya'da da gündem olmuştu.

Binlerce İspanyol hayranı Can Yaman'ı havaalanında karşılaşmış, izdihama neden olan ünlü oyuncunun bu görüntüleri 'cast çalışması' olarak yorumlanmıştı.