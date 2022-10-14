  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ebru Polat'tan Selin Ciğerci itirafı: Beni ağlayarak arayıp...

Ebru Polat'tan Selin Ciğerci itirafı: Beni ağlayarak arayıp...

Ebru Polat'tan Selin Ciğerci itirafı: Beni ağlayarak arayıp...

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat katıldığı 'Gıybet Mi?' programında Selin Ciğerci hakkında konuştu.

Cesur pozlarla sosyal medyada gündem olan şarkıcı Ebru Polat açıklamalarıyla dikkat çekti. Polat katıldığı programda Selin Ciğerci hakkında konuştu. Ebru Polat açıklamasında "Vaktinde Selin'e kızmıştım. Selin Ciğerci'ye bir jest yapmıştım" dedi.

Polat konuşmasında şunları söyledi:

"SELİN CİĞERCİ'YE ŞARKI HEDİYE ETTİM"
"Kendi yazdığım şarkıyı Selin'in yanında olmak için, çok zor günler geçiriyordu, herkes ona sırtını dönmüştü. Ağlayarak beni arayıp benim yanımda olur musun demişti. 'Üzerime çok geliyorlar, beni harcamaya çalışıyorlar' dediğinde yumuşak karnım vardır, kıyamam.

Gökhan Çıra terk edildi! Selin Ciğerci eski kocasının evinden paylaşıp yaptı... Gerçek ortaya çıktı
Sahip çıkmak isterim insanlara. İyi de bir kızdı. Kendime ayırdığım bir şarkıyı ona hediye ettim. Ondan sonra düete dahil oldum. Sonra bir aramız bozuldu, kızdım. Çekeceğim bu şarkıyı dedim. 5 kuruş kazanmadım, Selin'e de yaptığın yanlış dedim. Sen bize düşman gibisin orada pişman olmuştum" dedi.

SELİN CİĞERCİ İTİRAFI
Ebru Polat "Selin'i de anlıyorum bazen kafası geliyor gidiyor. Düşmanlığım yok kırıldık, incindik. Bir yerde Selin arkamdan 'Bu ne kadara gelse ben yarısına gelirim' demiş. Onu dinlemeden saldırdım, sinirlendim" açıklamasında bulundu.

Etiketler selin ciğerci ebru polat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den ''Sansür Yasası'' itirafı
''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı
Kim Kardashian cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı: Babaannemin tavsiyesiydi
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi belli oldu
İstanbul'da yabancı uyruklu tacizciye linç girişimi! Polis zor kurtardı
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri göz korkuttu
Kilosu 70 liradan satılıyor! Ormana akın eden köylüler uzun kuyruklar oluşturdu
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini yine yükseldi
7'den 70'e milyonları ilgilendiren torba yasanın 25 maddesi kabul edildi
''2671 yılından geldim'' diyen zaman yolcusu uyardı: ''Bu beş tarihi unutmayın''