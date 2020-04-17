Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlunun mezar taşında dikkat çeken detay

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören oğlu Pars, dün akşam hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizerken “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenleri duygulandırdı.



Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

"PONÇİK SEN BİZİMLESİN"

Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizerken “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenleri duygulandırdı.

Ebru Şallı’nın oğlu Pars vefat etti! Şallı’ya taziye mesajı yağdı