Ebru Yaşar bayramda Bodrum'u salladı

Yeni albümü ‘Gel de Sevme’ ile dinlenme rekorlarına imza atan Ebru Yaşar bayramın 3. günü Bodrum Vogue Otel’de sahne aldı.

Eski ve yeni hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzik ziyafeti çeken Yaşar, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sevenlerimin beni istediği her yerdeyim”

Bayram mesajı veren Yaşar, “İyi bayramlar hoş geldiniz. Ne güzel bir bayram, çok şükür... Neredeyse iki yıla varan ayrılıktan sonra beraberiz. Aynı atmosferi paylaşıyoruz, inanamıyorum. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim, sağ olun. Can cana olmayı böyle şarkılar söylemeyi özledik. Buna da şükür diyoruz. İnşallah bununla kalsın. Daha da ileriye gitmesin. Hep beraber böyle mutlu mesut hayatımıza devam edelim. Ben de aşılarımı oldum” dedi.

Albümün 3. klibini yoğun istek üzerine ‘Sessize Aldım’a çeken Yaşar, ‘Pandemi sonrası ilk kez bayramda sahnelerdesiniz nasıl bir heyecan var? sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım ve ben başladığım andan itibaren yoğun bir şekilde sahne programlarım devam ediyor. Çünkü ben pandemi de durmadım, single yaptım. Albüm yaptım şimdi tabii ki sahnede olmak istiyorum. Sevenlerimin beni istediği her yerde olmak istiyorum. Mekan çalışması yapmıyorum. Yıllardır neredeyse mekan çalışması yapmıyorum Ama o kadar özledim ki mekan çalışması yapıyorum. Çünkü çok güzel şarkılar yaptık. Ve istiyorlar bekliyorlar her gittiğim yeri sağ olsunlar hınca hınç dolduruyorlar. Onları çok seviyorum, çok teşekkür ederim."

Pandemi dönemini maddi açıdan nasıl geçirdiği sorulan Ebru Yaşar, şöyle konuştu:

“Pandemi döneminde kimse hiçbir sektör bizde para kazanamadı. Ama hayat devam ediyor bir şekilde ayaktayız. Ve sanatçılar öncüdür. Ben şarkılarımı yapmayı söylemeye ve üretmeye devam ettim. O yüzden şimdi bugün sahnede onlara canlı canlı söylemeyi hak ediyorum ve onlarla buluşmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çok seviyorum onları sağ olsunlar... Hepimiz herkes bakıldığında sıkıntı yaşadı sektörde Bir çok sektör de ama bir kriz olduğunda biliyorsunuz önce yeme içme eğlence sektörü etkileniyor.