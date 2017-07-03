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  3. 03 Temmuz 2017 13:23

Eda Taşpınar'ın takipçisine cevabı olay oldu

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın kendisine ''Merak ediyorum yardım projesinde yer aldınız mı ?'' diye soran takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu.

Eda Taşpınar'ın takipçisine cevabı olay oldu
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Eda Taşpınar, Yunanistan tatilinde çekilen cesur bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaştı.

Sosyetik güzelin bir takipçisi, söz konusu kareye, "Merak ediyorum herhangi bir sosyal yardım projesinde yer aldınız mı? Ş,ddet gören kadınlar, tecavüze uğrayan çocuklar, sokak çocukları ve bunun gibi birçok sorunla ilgili yaptığınız bir şey var mı? Ya da burada anladığımız kadarıyla siz mayo bikini, güzel bacak, güzel vücut, kumsal, deniz, ten rengi misiniz? Bu mudur?" yorumunu yazdı.

Ünlü isim, kendisini eleştiren takipçisine, "İnsanın yaptığı iyilikler Allah ile kul arasındadır. Yani beni ilgilendirir, benim bileceğim iş. Ayrıva söylenmez böyle şeyler. Ve dışarıdan bakıp kendinizde beni yargılama hakkını görebilmeniz çok enteresan. Kendi hayatınızı yaşasanız başkalarınınkine bulaşmadan. Sevgiler. İyi kalın" karşılığını verdi.

eda taşpınar , yunanistan