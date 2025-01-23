Edip Akbayram'dan haber var
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Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram'dan açıklama geldi.
Usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından 2 kez ameliyat olmuştu.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin eşinden yeni açıklama geldi.
Usta sanatçının eşi Ayten Akbayram, "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
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