Engin Polat pavyona gitti, Dilan Polat canlı yayında tükürdü: ''Rezil seni!''

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan çifti Dilan ve Engin Polat boşanmak için yasal işlemlere başlarken, Dilan Polat, eşinin pavyon paylaşımlarıyla çılgına döndü. Engin Polat’ın "Boşanma celbi gelsin, ben tatile gidiyorum" dalgasına, Dilan Polat’tan tükürüklü bir tepki gecikmedi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan çifti Dilan ve Engin Polat arasında sular durulmak bilmiyor.

Lüks yaşantıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her daim dikkatleri üzerine çeken Polat çifti, bir kez daha boşanma haberleriyle karşı karşıya.

Bir küs bir barışık süren evliliklerinde bu kez "pavyon" krizi patlak verdi. Boşanma kararı aldığını ve avukatına vekalet verdiğini açıklayan Dilan Polat, eşinin gece hayatından yaptığı paylaşımlarla öfkeden deliye döndü.

"Pavyonlarda Geziyorsun, Kepaze Seni!"

Evden ayrılan Engin Polat, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı ve eğlence merkezlerinden paylaşımlar yapmaya başladı.

Engin Polat’ın son durağı pavyon olunca, Dilan Polat sosyal medyada video çekerek adeta ateş püskürdü.

Ekrana tükürerek tepkisini dile getiren fenomen; "Rezil seni, kepaze seni. Pavyonlarda geziyorsun. Yarın sana boşanma celbi gelecek" sözleriyle resti çekti.

Engin Polat alay etti: "Ben evde yokum, siz alırsınız"

Boşanma iddialarını ciddiye almadığı görülen Engin Polat ise tatile devam ederek, "3 güne kağıt gelecekmiş, ben evde yokum siz alırsınız" diyerek Dilan Polat’ın çıkışıyla dalga geçti. Engin Polat’ın bu vurdumduymaz tavrı, tartışmanın dozunu daha da artırdı.

Yaşananların ardından derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Dilan Polat, son paylaşımında yıllarını kesin olarak ayırdığını belirterek; "Bugün ondan işittiğim şeyler sayesinde komple yollarımız ayrıldı. Bir süre hesabımı kapatacağım, geri gelir miyim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.