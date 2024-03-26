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Euphoria dizisi hayranlarına kötü haber

Euphoria dizisi hayranlarına kötü haber
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Çevrimiçi yayın platformu HBO, 'Euphoria' dizisinin çekim takviminin değiştiğini ve 'Euphoria' dizisinin üçüncü sezonunun ertelendiğini açıkladı.

HBO, başrollerinde Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie ve Jacob Elordi gibi isimlerin yer aldığı 'Euphoria' dizisinin üçüncü sezonunun ertelendiğini açıkladı. 

Daha önce 2024'te ekrana döneceği söylenen dizinin hazırlıkları hem Sam Levinson'ın HBO'nun tek sezonda kalan' The Idol' dizisini devralmasıyla yavaşladı hem de ABD'deki senarist ve oyuncu grevleri nedeniyle sekteye uğradı.

Ranini TV'nin haberine göre, yayını 2025'e kalan sezonunun çekimleri, başrol oyuncuların takvimlerinin yoğunlaşmasına rağmen birkaç ay içinde başlayacaktı. Dizinin iptal olduğuyla ilgili çıkan iddiaların ardından açıklama yapan HBO, sadece çekim takviminin değiştiğini belirtti.

Senaryo çalışmaları süren sezonun çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Oyuncular, bu süreçte farklı projeleri çekme konusunda serbestler.

HBO, açıklamasında dizinin 2025'te yayına gireceğini de açıkladı.

Etiketler euphoria Euphoria dizisi HBO
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