Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan hamle: Yapım ortağı oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan ve Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini beyazperdeye taşıyan "Bihter" filminin çekimleri tamamlanırken Farah Zeynep Abdullah filmin yapım ortağı oldu.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, "Bihter" adıyla beyazperdeye taşınıyor. Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı "Bihter" filminin çekimleri 1 Mayıs'ta tamamlandı.

Filmdeki yeni karakterler uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Özellikle Bihter karakteri için Farah Zeynep Abdullah'ın seçilmesi uzun süre konuşuldu.

Filmde Bihter karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan bir hamle daha geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah tıpkı Bergen filminde olduğu için projeye yapım ortağı oldu. 1800’lü yıllarda geçen “Bihter” filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi olmuştu, oyuncunun filmin montajına katılacağı da öğrenildi.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme aldı.