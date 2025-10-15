Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı
Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki ünlü isim, yoğun bakıma alındı.
Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.
