Fazıl Say'dan Binali Yıldırım afişlerine tepki

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya üzerinden İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında bir paylaşım daha yaptı. Ardından da Say Binali Yıldırım için bir paylaşımda bulundu.

İstanbul'da Binali Yıldırım'ın teşekkür pankartlarını gördüğünü söyleyen Say, "Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi?" yorumunda bulundu. Fazıl Say, yaptığı açıklamada en büyük hayalinin ise Anıtkabir'de konser vermek olduğunu söyledi.

Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, "İstanbul’un öyle şeffaf bir yönetimi olacak ki; 39 ilçenin belediye başkanları ve tüm meclis üyeleri bu şehre hizmet etmek için gönülden istekli olacak" notuyla paylaştığı fotoğrafa "Bravo kardeşim. İşini iyi yapan insansın, başarılar diliyorum. Umarım haksızlık yaşamazsın" yorumunda bulunmuştu.

29 Ekim'de sarayda konser verecek

Say’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda cumhurbaşkanlığı sarayında konser vereceği, Say’ın bunun için ‘cumhuriyet bestesi’ hazırlığında olduğu açıklanmıştı.

Say'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

""İstanbul’a dün döndüm, şehrin her yerinde Binali Yıldırım’ın kazandığını ilan eden afişler, bayraklar.YSK’nin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi İmamoğlu kazandı, geçersiz oylar sayılıyor hala İmamoğlu önde.Bize sunulan matematik tablosu bu. Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi? Lütfen birisi bana, “Bu afişlerin asılması çok doğrudur” desin ve sebebini açıklasın. Ekrem İmamoğlu, Belediyecilik işini iyi yapan bir insandır, bu zor süreçte de sükuneti koruyor, toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor, sinirlenmiyor, gerilim yaratmıyor, İstanbul halkına saygı ile sahip çıkıyor, bu tutumunu da ayrıca tebrik ediyorum. Anıtkabir'i de ziyaret etmesini çok beğendim. Benim de en büyük hayalim Anıtkabir’de bir konser vermek, bir Atatürk eseri bestelemek. Tekrar bravo Ekrem kardeşim.."