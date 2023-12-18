Fenomen Ece Ronay adliyeye sevk edildi

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalandı.

Ronay ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ronay’la birlikte, eski eşinin iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.

Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.

Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay aslen Diyarbakırlıdır. 17 Kasım 1991 yılında dünyaya gelen ünlü isim Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Baba Yorgun ile 77 milyon, Karpuz ile 87 milyon, Şiki Şiki ile 96 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ece Ronay, Instagram'da 1.5 milyon, Youtube'da ise 823 bin takipçiye ulaşmıştır.

Ece Ronay, bir dönem klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Taciz ve tehdit iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil 13 bin 100 TL adli para cezası ve 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.