''Fi'' yine nefesleri kesecek !

Cesur sahneleriyle çok konuşulan 'Fi' dizisinin son bölümünde, Ozan Güven'in hayat verdiği 'Can Manay' karakteri, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı 'Duru'yu öpmüştü. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve dizi, 2 haftalık aranın ardından yeniden izleyicilerle buluşuyor

Sosyal medyada olay sahneleriyle çok konuşulan "Fi" dizisinde iki karakterin yakınlaşmaı seyirciyi heyecanlandırdı.

'Fi' dizisinin 4'üncü bölümüne, 'Can Manay' ile 'Duru' arasındaki yakınlaşma damgasını vuracak. Zira 3'üncü bölümünün sonunda 'Can Mamay'ın, 'Duru'yu dudağından öpmesi dikkati çekmişti.

'Can Manay' adında ünlü ve çapkın bir psikoloğu canlandıran Güven, dizide Ayşenur Çetin, Cansu Melis Karakuş ve Özge Özpirinçci'yle oynadığı cesur sahnelerle sosyal medyada Gündem olmuştu.

Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen 'Fi Çi Pi' üçlemesinden uyarlanan 'Fi' dizisi, yeni bölümüyle bugün izleyicilerle buluşacak.