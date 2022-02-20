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Filenin Sultanları'ndan Simge Şebmen Aköz, ünlü oyuncuya aşkını haykırdı

Filenin Sultanları'ndan Simge Şebmen Aköz, ünlü oyuncuya aşkını haykırdı

Milli voleybolcu Simge Şebnem Aköz, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Berkay Ateş ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın tecrübeli liberosu Simge Şebnem Aköz, ünlü oyuncu Berkay Ateş'le birlikte eğlendiği kareyi paylaştı. Aköz'ün aşk dolu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

AŞK KARESİNE YORUM YAĞDI 
Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı. Ebrar'ın üst üste attığı yorumlar dikkat çekti.

Etiketler şebnem simge aköz berkay ateş
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