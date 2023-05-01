  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi 3. sezon ile izleyicisiyle buluşacak

Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi 3. sezon ile izleyicisiyle buluşacak

Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi 3. sezon ile izleyicisiyle buluşacak
Güncelleme:

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakaladığı için yeni sezonda da ekrana gelecek.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeyno Eracar, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, her pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Konusu ve oyunculuk performansıyla reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi, yeni sezonda da ekranda olacak.

 "3. SEZONDA DA SİZLERLE"
Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin reytingleri azalmak yerine artınca diziye devam kararı alındı. Ay Yapım ve Kanal D "Yargı 3. sezonda da sizlerle" mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Yargı" 14 Mayıs'taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde yani 7 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

Etiketler final yargı yargı dizisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan işçi, memur ve emekli maaşları için yeni zam müjdesi
Masumlar Apartmanı'na erotik shop açıldı
Fatih Erbakan'dan 3 bakanlık için olay iddia
Dünyada 1 Mayıs böyle kutlandı
Dul ve yetim aylığı alanlara kötü haber
Bülent Ersoy sahne kıyafetiyle gündem oldu
DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Araç sahiplerine müjde, bir indirim''cik'' daha geliyor!
Nisan ayının 9 seçim anketinin sonuçları açıklandı
Yerli savaş uçağının adı belli oldu