Gizli aşk ortaya çıkınca silah çektirdi !

Tuba Büyüksütün (35), 6 yıllık eşi Onur Saylak’tan 14 gün önce boşandı. Ayrılığın hemen ardından Büyüküstün’ün ismi ünlü mekanların işletmecisi Umut Evirgen (26) ile anılmaya başladı. Aşk dedikodularına sessiz kalan ikili, dün öğle saatlerinde Emirgan’daki La Boom önünde ilk kez görüntülendi.



Fotoğraf çeken muhabiri fark eden Evirgen’in korumaları olay çıkardı. Muhabirin içinde olduğu otomobili kovalayan korumalar, Baltalimanı’nda aracın önünü keserek durdurdu. Silah göstererek muhabirin fotoğraf makinesini gasp etti. Muhabir, olay sonrası Sarıyer’deki Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikayetçi oldu.



