SON DAKİKA
MAHKEMEDEN FLAŞ MHP KARARI ! TÜZÜK KURULTAYI İPTAL...
Türkiye'de herkes bu mesleğe sahip olmak istiyor...
Türkiye'de herkes bu mesleğe sahip olmak istiyor...
Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...
Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...
LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...
LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...
NASA Uzay'da Dünya'nın 10 kopyasını keşfetti
NASA Uzay'da Dünya'nın 10 kopyasını keşfetti
Pisi pisine ölmemek için... Bu bilgiler sizi hayatta tutacak !
Pisi pisine ölmemek için... Bu bilgiler sizi hayatta tutacak !
Transferde çifte bomba ! Milan'ın iki yıldızı...
Transferde çifte bomba ! Milan'ın iki yıldızı...
Survivor adasına veda ettikten sonra ilk işi bu oldu
Survivor adasına veda ettikten sonra ilk işi bu oldu
Cep telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor ?
Cep telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor ?
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 20 Haziran 2017 09:50

Gizli aşk ortaya çıkınca silah çektirdi !

Tuba Büyüküstün adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile görüntülendi. Evirgen'in korumaları muhabirin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etti.

Gizli aşk ortaya çıkınca silah çektirdi !
A+ A-

Tuba Büyüksütün (35), 6 yıllık eşi Onur Saylak’tan 14 gün önce boşandı. Ayrılığın hemen ardından Büyüküstün’ün ismi ünlü mekanların işletmecisi Umut Evirgen (26) ile anılmaya başladı. Aşk dedikodularına sessiz kalan ikili, dün öğle saatlerinde Emirgan’daki La Boom önünde ilk kez görüntülendi. 
 
Fotoğraf çeken muhabiri fark eden Evirgen’in korumaları olay çıkardı. Muhabirin içinde olduğu otomobili kovalayan korumalar, Baltalimanı’nda aracın önünü keserek durdurdu. Silah göstererek muhabirin fotoğraf makinesini gasp etti. Muhabir, olay sonrası Sarıyer’deki Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikayetçi oldu.

 
 

Hürriyet

silah , tuba büyüküstün